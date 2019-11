Corriere di Verona: "Veloso out un mese. Juric ha scelto il sostituto"

Nuovi problemi per Miguel Veloso, centrocampista e leader dell'Hellas. "Veloso fuori un mese": così il Corriere di Verona quest'oggi in prima pagina. Juric pensa alle soluzioni per rimpiazzare il portoghese. Difficile che Ivan Juric cambi idea rispetto a quanto già ha fatto nelle occasioni in cui Veloso non ha potuto giocare o è stato costretto ad uscire ma il tecnico studia ogni soluzione partendo dalla certezza Matteo Pessina.