© foto di Mattia Verdorale

Sul Corriere di Verona di oggi si parla di calciomercato: "Verre, l'Hellas vuole chiudere la trattativa". Questo è il titolo del quotidiano, incentrato su Valerio Verre, centrocampista della Sampdoria appetito dagli scaligeri, che vogliono chiudere la trattativa il prima possibile. L'ex romanista è molto vicino, ma non è ancora fatta: oltretutto bisogna fare attenzione alla concorrenza di Brescia e Udinese. Serve anche un rinforzo in attacco: si allontanano le idee Balotelli e Babacar, c'è Falcinelli che però non scalda i vertici del Verona.