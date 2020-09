Corriere di Verona verso l'Udinese: "Giornata da battaglia, derby per restare tra le big"

vedi letture

E' subito derby in Veneto, dove Hellas Verona e Udinese si affronteranno già alla seconda giornata. Il match in programma oggi sarà duro per entrambe, come fa intendere anche il Corriere di Verona, che in prima pagina titola così sulla Serie A: "Hellas, giornata da battaglia: derby per restare tra le big".