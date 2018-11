Corriere Fiorentina boccia il Pjaca di cristallo: "Altro che riscatto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Pjaca, altro che riscatto", scrive questa mattina Il Corriere Fiorentino nelle sue pagine interne. Pioli deve rinunciare ancora al fragile croato, infortunatosi con la nazionale. Pioli proverà a farlo allenare col gruppo già martedì prossimo, ma intanto da tre giorni si è concentrato sulle soluzioni alternative per il reparto offensivo. Pronta una mediana muscolare, Gerson attaccante esterno. A centrocampo, insieme a Veretout e Benassi toccherà a Edimilson Fernandes, reduce da buone prestazioni con la Svizzera e appena diventato padre. L’ultima novità sarà in difesa: fuori Pezzella, infortunato in nazionale come Dragowski e Pjaca, dentro Ceccherini Caccia a tre punti dopo due mesi.