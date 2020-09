Corriere Fiorentino: "A Vlahovic la maglia di Batistuta, in attesa del mercato"

Il futuro resta incerto, ma l'assegnazione dei nuovi numeri in casa Fiorentina può essere per Dusan Vlahovic un primo segnale incoraggiante: "A Vlahovic la maglia di Batistuta, in attesa del mercato", titola questa mattina in taglio alto il Corriere Fiorentino. "La recente visita dei suoi procuratori - si legge a pagina dieci - ha alimentato nuove voci di mercato su un attaccante che in caso di partenza di Chiesa rischierebbe di vedere ancora più alimentata la concorrenza in attacco". In quel caso, infatti, i viola andrebbero alla ricerca di un nuovo rinforzo offensivo sul mercato.