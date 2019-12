"Ahi ahi Ribery, sarà operato:fuori due mesi". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere Fiorentino sui viola. Un altro guaio per Montella alla vigilia di una partita delicata, quella di domenica sera contro l’Inter. Franck Ribery oggi sarà operato in Germania alla caviglia. Il campione francese resterà fuori almeno due mesi.