Corriere Fiorentino: "Allenamenti blindati e tutti in albergo: il piano viola per la ripresa"

"Allenamenti blindati e tutti in albergo: il piano della società" scrive il Corriere Fiorentino in edicola quest'oggi. Aspettando la ripresa degli allenamenti prevista per il 4 maggio, la Fiorentina prepara il piano per garantire la sicurezza. La regola base: chi fa parte della squadra dovrà vivere insieme. Ribery è in Germania e al rientro dovrà stare 14 giorni in quarantena, come da prassi.