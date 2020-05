Corriere Fiorentino: "Altri 6 positivi al Coronavirus in casa viola"

"Altri 6 positivi al Coronavirus in casa viola" scrive il Corriere Fiorentino in prima pagina. Tre calciatori e tre componenti dello staff positivi al Coronavirus Covid-19, subito messi in isolamento. L’identità dei giocatori però, per ragione di privacy, non è stata resa nota. Si sa solo che non sono gli stessi che erano risultati positivi qualche settimana fa. Oggi la ripresa degli allenamenti individuali, ma crescono in dubbi sulla ripresa della Serie A