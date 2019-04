© foto di Pierpaolo

Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, può definirsi conclusa la stagione della Fiorentina, senza alcun'altra ambizione in campionato a cinque giornate dalla fine. L'edizione odierna del Corriere Fiorentino analizza la situazione di casa viola e in prima pagina titola: "L'anno zero viola: 5 nodi da sciogliere", quanto si legge in taglio basso.