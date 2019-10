"Applausi ai viola, fischi ai razzisti". Così titola l'edizione odierna del Corriere Fiorentino sulla formazione di Montella.

T orna alla vittoria la Fiorentina, anzi acciuffa la vittoria contro il Sassuolo dopo essere stata in svantaggio senza dare l’impressione di poter ribaltare la partita. Invece, con un buon secondo tempo e con le dovute correzioni al modulo, con la spostamento di Venuti a destra in una difesa a quattro è riuscita a risalire in partita e a vincere. È una buona ripartenza dopo il ko con la Lazio.