Corriere Fiorentino: "Aspettando l'addio di Chiesa: tre nomi per la Fiorentina"

vedi letture

"Aspettando l'addio di Chiesa: tre nomi per la Fiorentina", si legge in taglio alto sul Corriere Fiorentino. Dalla cessione di Chiesa dipende tutto il mercato della Fiorentina. Il suo contratto è in scadenza tra due anni e il rinnovo a oggi è lontano. Il giocatore ha come obiettivo arrivare il prossimo anno agli Europei da titolare. Per farlo ha bisogno di continuità e di trovare un rendimento più costante rispetto all’ultima stagione in cui, grazie a un guizzo finale, è arrivato a 10 gol.Un anno fa Rocco Commisso pose il veto alla sua partenza, non voleva presentarsi con la cessione del giocatore più rappresentativo. Oggi tutto è cambiato. Ed è per questo motivo che, nel corso di tutta la stagione, gli uomini mercato viola hanno cercato eventuali alternative. La prima è Domenico Berardi. Poco distante, a Bologna, gioca Riccardo Orsolini, seconda opzione. Infine Cengiz Under, in uscita da Roma.