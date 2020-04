Corriere Fiorentino, Badelj e gli allenamenti in salotto "Mi scuso coi miei poveri vicini"

A pagina 13 del Corriere Fiorentino c'è spazio per le parole di Milan Badelj, centrocampista della Fiorentina, costretto ad allenarsi in casa. "Mi scuso coi miei poveri vicini" dice il croato a Lady Radio. E poi aggiunge: "Ci siamo abituati a saltare in soggiorno, a disturbare i vicini che ringrazio perché sono molto pazienti con me. Facciamo esercizi con la corda e curiamo la forza".