Corriere Fiorentino: "Batistuta, più no che sì"

"Batistuta, più no che sì". Questo il titolo nelle rispettive pagine sportive dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino su Batistuta e la Fiorentina. Una fumata più nera che grigia. L’incontro di ieri tra Batistuta e la Fiorentina americana all’interno del Franchi non ha dato alcun esito. Doveva essere l’occasione per conoscersi e parlarsi da vicino dopo le telefonate delle scorse settimane, eppure la freddezza filtrata al termine conferma che una decisione sull’eventuale entrata nel club viola del Re Leone non sarà presa a breve.