Corriere Fiorentino: "Benassi trascina i viola agli ottavi"

"Benassi trascina i viola agli ottavi". Così titola l'edizione odierna del Corriere Fiorentino. Fascia da capitano e doppietta: è stata una notte da leader per Benassi che trascina la Fiorentina agli ottavi di finale di Coppa Italia e fa tirare un sospiro di sollievo a Montella. Per i viola ora ci sarà l’Atalanta. La squadra soffre, sopratutto per l’espulsione di Venuti dopo appena 26 minuti di gioco. Prima vittoria al Franchi davanti