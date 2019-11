Corriere Fiorentino: "Boateng-Nardella, l’asse anti razzista"

Il Corriere Fiorentino dedica uno spazio in prima pagina alla Fiorentina e in particolare a Kevin Prince Boateng, attaccante dei viola, pronto a lanciare una task force contro il razzismo. "Boateng-Nardella, l’asse anti razzista" scrive il quotidiano. Il 6 dicembre alle 16,30 il sindaco di Firenze Nardella e il rettore Luigi Dei hanno convocato a Palazzo Vecchio i rappresentanti dell’associazionismo, delle categorie economiche, della scuola e dello sport (Fiorentina compresa) "per costruire le basi del patto".