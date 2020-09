Corriere Fiorentino: "Bonaventura e Borja: la B&B viola"

"Bonaventura e Borja: la B&B viola". Questo il titolo in taglio basso sulla prima pagina del Corriere Fiorentino in riferimento agli ultimi due acquisti della Fiorentina: "Giacomo Bonaventura sbarca a Firenze, Borja Valero ci torna. «Sono qui per arrivare in Europa. Quando Pradé mi ha chiamato non ho avuto dubbi», dice l’ex milanista, che vede in Franck Ribery un leader alla Ibrahimovic. Ritorno a casa (lui considera così Firenze, oltre a Madrid) per Borja Valero, che ieri ha svolto le visite mediche e firmato un contratto di un anno coi viola. Per la gioia del figlio Alvaro, molto legato a Firenze".