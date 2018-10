Corriere Fiorentino: "C'è il Cagliari. In tribuna ADV e famiglia Astori"

© foto di Federico De Luca

Nel pomeriggio la Fiorentina scenderà in campo al Franchi. "C'è il Cagliari", titola in prima pagina il Corriere Fiorentino, che evidenzia come Stefano Pioli voglia conquistare punti utili per scalare la classifica. Si tratta di una gara speciale, tant'è che in tribuna ci sarà anche Della Valle e la famiglia Astori.