Corriere Fiorentino: "C'è poco da dire...un urlo e poco altro"

"C'è poco da dire...un urlo e poco altro" scrive il Corriere Fiorentino analizzando il pareggio della Fiorentina contro il Brescia, per 1-1. Il ritorno in campo della Fiorentina mette in luce i soliti problemi della squadra di Iachini: così raggiungere la salvezza diventa un’impresa. Di certo Iachini, finito fuori anzi tempo rifugiandosi in tribuna, può considerare riuscito l’inserimento di Ribery nel tridente.