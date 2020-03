Corriere Fiorentino: "C'è una Fiorentina che non si è fermata mai"

Sulla prima pagina del Corriere Fiorentino c'è spazio per i Viola. "Sui social e alla play c'è una Fiorentina che non si è fermata mai" scrive il quotidiano in edicola oggi. Post, quiz, indovinelli, sfide, sondaggi sul mondo FiorentinaAnche senza il campionato la società continua a tenere vivoil rapporto con i propri tifosi. E guarda sempre di più all’estero. La svolta di Rocco anche sui social: il club adesso è al sesto posto di A per followers.