"Carbone o regalo?": Nel giorno della Befana, il Corriere Fiorentino in edicola oggi sceglie un 'classico' titolo per la Fiorentina, attesa alle 12.30 dal derby dell'Appenino contro il Bologna. Commisso torna a Firenze: "Nella calza voglio punti importanti per la classifica" le parole del patron viola. Iachini intanto spiega: "Lavorare tanto è normale, non faccio magie".