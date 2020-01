© foto di Mattia Verdorale

"Castrovilli non basta". Titola così a pagina 11 il Corriere Fiorentino questa mattina in edicola sulla Fiorentina: "Poche soluzioni e acquisti che non rendono: anche con la Spal il centrocampo viola ha evidenziato lacune tecniche e tattiche. Dopo Cutrone ora la priorità è rinforzare il reparto. Con Duncan. Anche contro la Spal è stato al centro che la squadra ha sofferto di più, trascinata come sempre da un Castrovilli all’altezza (scoperta estiva lasciata in dote da Montella) ma non ancora in grado di accollarsi l’intera manovra".