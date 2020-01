© foto di WilMan

"Che grinta. Iachini-Gattuso, a Napoli è anche duello tra tecnici". Con queste parole il Corriere Fiorentino fotografa, nel taglio alto della prima pagina odierna, la sfida in programma oggi tra partenopei e toscani. Nella pagina sportiva interna, poi, titola così: "Una notte da mediani. Al San Paolo stasera i viola a Napoli per continuare la striscia positiva: Cutrone titolare. Iachini: 'Io e Gattuso simili anche in campo'. La curva multata per i cori contro Gasperini".