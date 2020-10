Corriere Fiorentino: "Chiesa, addio e fischi"

"Chiesa, addio e fischi", titola stamane il Corriere Fiorentino dopo l'addio di Federico Chiesa in direzione Juventus. "Vergognati, buffone! Gobbo!". È finita così tra Firenze e Federico Chiesa. Quindici mesi vissuti con il broncio, con un solo pensiero in testa: la Juventus. Un tradimento impossibile da perdonare per chi, quel ragazzo, lo ha visto crescere con la maglia viola addosso. E così ieri, all’uscita dalla clinica dove Federico Chiesa ha svolto le visite mediche per i bianconeri, i tifosi presenti lo hanno accolto con fischi ed insulti. È il triste finale di una vicenda che ha trovato la svolta nella serata di domenica.