Corriere Fiorentino: "Chiesa-Rocco, primo incontro"

© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Sul Corriere Fiorentino, in prima pagina, si è parlato del primo incontro tra Federico Chiesa e il nuovo patron viola, Rocco Commisso. Buffetto del presidente al calciatore e abbracci tra i due, ma il futuro resta un'incognita. Sul giocatore, è noto da tempo, c'è la Juventus, ma tutto è rimandato di qualche giorno. Vitor Hugo destinato al Besiktas, mentre la Fiorentina vince contro il Chivas in amichevole per 2-1: a segno Simeone e Sottil.