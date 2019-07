© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino regala ampio spazio alla situazione di Federico Chiesa, titolando: "Un destino deciso in America". La squadra di Vincenzo Montella si trova infatti in ritiro a Chicago, e proprio negli States ieri c'è stato il primo contatto tra Federico Chiesa ed il club, dopo le vacanze concesse per l'Europeo U21. C'è grande attesa per l'incontro con Rocco Commisso nel quale si deciderà il futuro dell'esterno viola.