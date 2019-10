Corriere Fiorentino: "Come Casini è riuscito a convincere Commisso"

"La Casa Viola: ecco come Casini è riuscito a convincere Commisso": titola così il Corriere Fiorentino dando ampio risalto all'acquisto dei terreni da parte del patron Commisso per la costruzione del centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli. Retroscena sul primo incontro tra il sindaco Casini e Commisso, avvenuto il 27 giugno all'Hotel Lucchesi. Casini non è tra gli invitati ma incrocia Barone e lo ferma. Casini riesce a rompere il ghiaccio e a farsi portare dal patron viola, a cui racconta la storia del centro sportivo a Bagno a Ripoli, dei terreni privati in cui potrebbe sorgere, degli abboccamenti con le precedenti proprietà della Fiorentina. Nei giorni scorsi la firma degli accordi.