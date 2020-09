Corriere Fiorentino: "Commisso a Firenze: 'Il mercato? Squadra già completa'"

"Commisso a Firenze: 'Il mercato? Squadra già completa'". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere Fiorentina in edicola oggi in riferimento al ritorno del presidente della Fiorentina nel capoluogo toscano: "Rocco Commisso è sbarcato in città ieri mattina, sette mesi dopo l’ultima volta. «Ora che sono tornato voglio rimanere qui qualche mese», ha esordito, stupendo tutti. Mai aveva potuto trattenersi così a lungo in città, del resto anche le norme anti Covid rendono tutto più complicato"