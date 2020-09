Corriere Fiorentino: "Commisso: 'Il Franchi va spostato'"

"Commisso: 'Il Franchi va spostato'", titola questa mattina in apertura il Corriere Fiorentino. Il presidente viola alza il tiro in conferenza: "Stadio da demolire e ricostruire 10 metri più in là". Il patron dei toscani attacca la politica che scrive "porcherie" sullo stadio e non può chiedergli di fare concorsi per il progetto del restyling: "Con i miei soldi si fa quello che voglio io". Presentato lo studio sull'impatto economico di un nuovo impianto a Campo di Marte. Vertice tra i sindaci di Firenze e Campi.