Corriere Fiorentino: "Commisso, il primo passo indietro"

In un comunicato tutte le perplessità del patron viola sul bando del Comune per assegnare l’area Mercafir. "Rocco, il primo passo indietro": scrive il Corriere Fiorentino in prima pagina. Titolone centrale dedicato alle ultime vicende in casa viola. Continua a tenere banco la questione legata allo stadio. Nero su bianco l’ipotesi che la Fiorentina rinunci alla costruzione del nuovo stadio