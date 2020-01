"Commisso, due ore con Nardella. 'Lo stadio? Non so dove si farà'": così il Corriere Fiorentino in edicola oggi. Due ore di colloquio tra il presidente della Fiorentina e il sindaco di Firenze per capire come e dove proseguire il discorso sul nuovo stadio. "Lo stadio? Non so dove e come si farà", ha detto il patron viola alla fine del vertice.