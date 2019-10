Capitolo nuovo stadio Fiorentina. "Commisso: nuovo stadio anche fuori Comune. Nardella insiste: Mercafir": così il Corriere Fiorentino in edicola oggi. Le parole di Commisso su un’area "metropolitana" per lo stadio sparigliano le carte. «Lavoriamo per la Mercafir», dice il sindaco di Firenze Nardella. Ma quello di Campi Fossi ribatte: "Noi siamo pronti". Rocco Commisso è stato chiaro: o ci sono risposte chiare, con tempi precisi, sulle due alternative nella città di Firenze, cioè restyling del Franchi o nuovo stadio alla Mercafir, o lui non ha problemi a trovare una soluzione nell’area metropolitana.