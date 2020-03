Corriere Fiorentino, Commisso: "Prima la salute, poi il calcio"

"Rocco: "Prima la salute, poi il calcio". Questo il titolo in taglio basso sulla prima pagina del Corriere Fiorentino in riferimento alla lettere del presidente della Fiorentina alla Famiglia viola: "Cari intimi amici della Famiglia Viola come prima cosa voglio scusarmi se non sono riuscito a parlare prima con ognuno di voi in questo momento di estrema difficoltà ma anche io, come tutti in questi giorni difficili, sono stato travolto dagli eventi ed ho dovuto riorganizzare diverse attività". Inizia così la lettera di Rocco Commisso, che rassicura i dipendenti della Fiorentina. E lancia un messaggio chiaro: prima la salute, poi il calcio".