Corriere Fiorentino, Commisso: "Spero si possa giocare a maggio, ma prima la salute"

"Spero si possa giocare a maggio, ma prima la salute": parole firmate da Rocco Commisso a Radio Bruno e riportate in prima pagina dal Corriere Fiorentino in edicola quest'oggi. La raccolta fondi per gli ospedali e un pensiero ai calciatori viola colpiti dal coronavirus: "Ho parlato al telefono con Vlahovic, Pezzella e Cutrone - dice ancora il patron della Fiorentina - Non vedono l’ora di giocare".