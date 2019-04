© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia in semifinale, la Fiorentina è chiamata a reagire domani nel posticipo contro il Sassuolo e, secondo il Corriere Fiorentino, a garantire c'è Vincenzo Montella, che pensa a costruire il gruppo del futuro e a ricostruire per far partire un bel ciclo a partire dalla prossima annata.