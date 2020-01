"Coppa amara per Rocco. Arriva Duncan": così il Corriere Fiorentino in prima pagina. Sconfitta per i viola in casa dell'Inter, Iachini eliminato da Conte ai quarti di coppa Italia. La Fiorentina lotta fino alla fine ma passa l'Inter. Gol di Candreva, poi 1-1 viola di Caceres e 2-1 decisivo di Barella. Nelle ultime ore di mercato arriva la svolta: accordo raggiunto con il Sassuolo per Duncan, oggi la firma. Raggiunto l’accordo con il Genoa anche per l’attaccante Kouamé da giugno.