Corriere Fiorentino: "Corsa al biglietto per Fiorentina-Genoa"

© foto di stefano tedeschi

E' partita la corsa al biglietto per Fiorentina-Genoa ai botteghini dello Stadio Franchi di Firenze. Il Corriere Fiorentino titola: "Coda salvezza. Corsa al biglietto per il Genoa: Franchi verso il pienone". Sarà una sfida per cuori forti quella di domenica a Firenze, che sarà un vero e proprio spareggio tra Fiorentina e Genoa, due realtà che difficilmente avrebbero pensato di trovarsi in questa situazione ad inizio anno. Ma i tifosi viola non faranno mancare il loro appoggio alla squadra in questa sfida decisiva, e si presenteranno in massa allo Stadio Franchi per spingere la Fiorentina alla salvezza.