© foto di WilMan

Non c'è pace in casa Fiorentina, con i toscani che ancora devono conquistare aritmeticamente la salvezza e i supporters inferociti con la proprietà. A tal proposito così titola il Corriere Fiorentino: "Crisi viola. La protesta dei tifosi si sposta in centro, davanti alla Tod's", ovvero l'azienda dei Della Valle, proprietari del club gigliato.