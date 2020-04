Corriere Fiorentino: "Cristiana e i rischi della C: "Bisogna aiutare le società"

"Cristiana e i rischi della C: "Bisogna aiutare le società". Questo il titolo a pagina 14 che il Corriere Fiorentino riporta con un'intervista esclusiva a Cristiana Capotondi, attrice di successo, vice presidente della Lega Pro e il Covid-19. Queste alcune sue parole: "Molti nostri presidenti non vogliono tornare in campo e li comprendo. Questa situazione è talmente cinematografica che ogni tanto non la ritengo possibile. È un film apocalittico americano, quelli in cui ad un certo punto dici: così è troppo...".