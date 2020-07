Corriere Fiorentino: "Crollo viola, che figuraccia al Franchi"

Il Corriere Fiorentino non usa mezzi termini per descrivere la sconfitta della Fiorentina, in casa, contro il Sassuolo. "Crollo viola, che figuraccia al Franchi" è il titolo scelto dal quotidiano fiorentino in prima pagina. De Zerbi stravince il confronto con Iachini: errori e nervosismo. Per fortuna della Fiorentina, dietro arrancano e il distacco sul Lecce rimane invariato.