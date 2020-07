Corriere Fiorentino: "Cutrone, tanto di cappello: la Fiorentina è quasi salva"

vedi letture

"Cutrone, tanto di cappello: quasi salvi" scrive il Corriere Fiorentino commentando la vittoria per 3-1 della Fiorentina in casa del Lecce. Cutrone ruba il cappellino di mister Iachini scherzando dopo il gol. A Lecce arrivano i tre punti decisivi per allontanare l’incubo serie B: salvezza non ancora aritmetica ma quasi certa. Ora al lavoro per costruire il futuro.