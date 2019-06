La nuova Fiorentina di Rocco Commiso sta prendendo forma. Dopo la conferma di Vincenzo Montella in panchina e l'insediamento di Daniele Pradè come nuovo direttore sportivo, per il Corriere Fiorentino il mercato può prendere il via e in prima pagina titola così il quotidiano: "Pradè-Montella, subito un regista e un attaccante".