Corriere Fiorentino: "Da sacrificato a terzo incomodo: l'occasione di Cutrone"

"Da sacrificato a terzo incomodo: l'occasione di Cutrone": così il Corriere Fiorentino sulla sfida in attacco tra Kouamé, Vlahovic e il terzo incomodo Cutrone. Ogni settimana si ripropone il ballottaggio tra l'ivoriano e il croato ma occhio all'italiano. Sin qui Cutrone è stato il grande sacrificato in attacco ma il giocatore ex Milan vuole dire la sua. "Posso mettere in difficoltà Iachini". Tra i due litiganti, il terzo gode?