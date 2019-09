"Dal Diavolo". E' questo il titolo che il Corriere Fiorentino dedica al calcio in prima pagina. La Fiorentina, dopo aver trovato il primo successo stagionale, è attesa dalla copmplicata trasferta a San Siro contro il Milan e il quotidiano in taglio alto scrive così: "Viola a San Siro contro il Milan per non fermarsi".