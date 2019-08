"De Paul verso Firenze". Così titola l'edizione odierna del Corriere Fiorentino in prima pagina. La trattativa per Rodrigo De Paul è in una fase caldissima. L’argentino con passaporto italiano è sempre stato in cima alle preferenze viola. Il ds Daniele Pradè, che l’ha seguito da vicino a Udine, non ha mai avuto dubbi sul suo valore. L’obiettivo De Paul, dunque, non è mai stato del tutto accantonato. Anche quando la risposta del club di Pozzo era quella di una valutazione monstre da 40 milioni, Barone e Pradè non hanno mai mollato. Certo, si sono guardati anche intorno, intavolando altre trattative.