Corriere Fiorentino: "Della Valle oggi incontra Commisso"

"Della Valle oggi incontra Commisso". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino sui viola. Non si aspettava di trovare i giornalisti al suo arrivo, tanto meno che microfoni e telefonini stessero in realtà attendendo l’atterraggio milanese di Antonio Conte di rientro da Madrid, eppure anche stavolta Rocco Commisso si è trovato sotto i riflettori. Il suo arrivo in Italia avvenuto a Malpensa domenica sera, sembra preludere alla chiusura dell’affare con i Della Valle per l’acquisto della Fiorentina, eppure sono già molti i nodi da sciogliere in prospettiva, a cominciare dal futuro di Federico Chiesa. Tanto che, dopo il cda di sabato, anche l’attuale proprietà torna a parlare del suo gioiello, chiarendo che in virtù del contratto in essere Federico sarebbe destinato a restare in viola.