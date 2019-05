Corriere Fiorentino: "Della Valle striglia la squadra in vista di Empoli"

© foto di Pierpaolo

Brutto periodo per la Fiorentina, che malgrado non abbia più chiedere nulla a questo campionato adesso è chiamata a riscattarsi. E' chiamato a farlo Vincenzo Montella in primis, dato che dal suo arrivo nulla di positivo o quasi c'è stato. Così il Corriere Fiorentino fa sapere che anche Andrea Della Valle adesso è sceso in campo: "Della Valle striglia la squadra in vista del derby di Empoli".