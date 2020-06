Corriere Fiorentino: "Domani si torna a giocare, che Fiorentina troveremo?"

Domani sarà la volta di tornare in campo anche per la Fiorentina, che ospiterà il Brescia per la ventisettesima giornata di campionato. Il Corriere Fiorentino dedica spazio al tema in prima pagina, rimandando ad un focus all'interno delle pagine sportive: "Domani si torna a giocare: che Fiorentina troveremo?", il titolo del quotidiano che mette in copertina Franck Ribery.