Serata da dimenticare per la Fiorentina, che contro il Lecce perde i tre punti e anche il suo giocatore migliore. E il Corriere Fiorentino in prima pagina non può che esserne deluso: "Fiorentina, disastro tra i fischi. E s'infortuna pure Ribery". Adesso è a rischio Montella, come si legge nel fondo presente in taglio basso dal titolo "Novembre nero": "Un punto in un mese, Montella èn in bilico".