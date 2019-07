© foto di Giacomo Morini

"Il semaforo è... verde". E' questo il titolo d'apertura delle pagine sportive del Corriere Fiorentino, che in prima pagina non concede spazio alla Fiorentina, ma all'interno fa un focus su chi sale e chi scende dopo la tournée americana: sono i giovani ad aver convinto, in primis Vlahovic, Terzic e Ranieri; i più deludenti Benassi, Cristoforo ed Eysseric, gli ultimi due probabilmente destinati a partire.