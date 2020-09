Corriere Fiorentino dopo la vittoria nell'amichevole con la Reggiana: "Test con cinquina"

Ultima amichevole prima dell'inizio del campionato per la Fiorentina, in campo ieri contro la Reggiana alle 18. Fa quasi tutto nel primo tempo la Viola, che rifila cinque gol agli avversari, con l'attacco sugli scudi. "Test con cinquina", titola in prima pagina il Corriere Fiorentino, raccontando delle doppiette di Franck Ribery e Christian Kouamé in vista della prima di campionato col Torino.